07 ноября, 13:00Город
"100 баек о Москве": выпуск 1
Что объединяет индийского слона, шоколадного Деда Мороза и Николая II? Как разъяренный слон едва не разрушил центр города? Как Николай II попал на кинопленку?
Как купец Абрикосов придумал русский "киндер-сюрприз" на сто лет раньше знаменитой фабрики? Почему Есенин и Мариенгоф писали стихи в ванной? Как Екатерина II провернула хитрую коммерческую сделку? И какую легенду скрывает знаменитый московский особняк?
Об этом – в программе "100 баек о Москве".