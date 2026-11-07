"100 баек о Москве": выпуск 1

Что объединяет индийского слона, шоколадного Деда Мороза и Николая II? Как разъяренный слон едва не разрушил центр города? Как Николай II попал на кинопленку?

Как купец Абрикосов придумал русский "киндер-сюрприз" на сто лет раньше знаменитой фабрики? Почему Есенин и Мариенгоф писали стихи в ванной? Как Екатерина II провернула хитрую коммерческую сделку? И какую легенду скрывает знаменитый московский особняк?

Об этом – в программе "100 баек о Москве".