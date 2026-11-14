Атмосферное давление опустится до 738 мм ртутного столба в Москве 14 ноября

В Москве 14 ноября ожидается самое низкое атмосферное давление за всю неделю – около 738 миллиметров ртутного столба. Уже 15 ноября ситуация изменится – барометры пойдут вверх, превысив норму.

В начале новой недели синоптики прогнозируют от 753 до 756 миллиметров, а с 18 ноября давление вновь начнет снижаться. Из-за таких резких скачков метеочувствительным людям стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию – пить больше воды, высыпаться и избегать чрезмерных физических нагрузок.

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