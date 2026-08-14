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14 августа, 23:00

Общество

"Москва. Итоги с Дмитрием Щугоревым": как работают приюты для бездомных животных в Москве

"Москва. Итоги с Дмитрием Щугоревым": как работают приюты для бездомных животных в Москве

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В Москве работает больше десятка приютов для бездомных животных. Волонтеры тщательно подбирают хозяев для собак и кошек. Однако даже при серьезном отборе питомцы порой попадают в неблагополучные условия. Из чего состоит работа добровольцев? Какие проблемы существуют на фоне жестокого обращения с питомцами?

Параллельно в столице реализуются крупные инфраструктурные проекты. Как идет сборка новой "Иволги" для Центрального транспортного узла? Когда благодаря развитию транспортной сети соседние регионы станут еще ближе к Москве?

Для любителей путешествий подготовлен особый сюжет: гастротур по всей стране. Для этого не нужно покидать пределы столицы.

Разбираем главные события, смыслы и разговоры в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".

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Программа: Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым
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