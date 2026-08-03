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Новости

03 августа, 11:00

Общество

"Утро": 23 градуса ожидается в Москве вечером 3 августа

"Утро": 23 градуса ожидается в Москве вечером 3 августа

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"Утро": атмосферное давление в Москве составит 750 мм ртутного столба 3 августа

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Вечером 3 августа в Москве ожидается до 23 градусов тепла. Скорость ветра составит 3–14 метров в секунду.

Атмосферное давление удержится на уровне 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха будет на уровне около 42%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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