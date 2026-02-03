Форма поиска по сайту

03 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 3 февраля

Два "Сапсана" до Санкт-Петербурга задерживаются в пути по техпричинам

Дептранс сообщил о возможных затруднениях в движении в Москве 3 февраля

15-километровые заторы образовались на трассе М-4 "Дон" из-за непогоды

Льготные тарифы на такси установят для многодетных семей в России

Интервалы движения электросудов на Москве-реке могут увеличиться из-за ледовой обстановки

Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Автомобилисты устроили "парковочные войны" в Подмосковье

Инспекторы ДПС поймали дрифтера в Москве

Автовладельцы в Москве стали чаще жаловаться на некачественную незамерзающую жидкость

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском, Можайском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Общая интенсивность на дорогах 3 февраля составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на шоссе Энтузиастов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийДарья Ермакова

