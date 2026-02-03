В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 3 февраля

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском, Можайском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Общая интенсивность на дорогах 3 февраля составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на шоссе Энтузиастов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

