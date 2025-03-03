"Утро": снег и слабый ветер ожидаются в Москве 3 марта

В столице в понедельник, 3 марта, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Температура днем составит 2 градуса тепла, к вечеру опустится до 0 градусов. Ветер будет слабым – 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха – 93%. Несмотря на наступление календарной весны, снег все еще лежит на улицах, и зима пока не спешит уступать свои позиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.