"Утро": москвичам рассказали о погоде 7 ноября

В четверг, 7 ноября, температура днем в Москве составит 6 градусов, вечером – 3 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, а влажность воздуха достигнет 88%.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.