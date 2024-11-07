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07 ноября, 10:30

Общество

"Утро": москвичам рассказали о погоде 7 ноября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 7 ноября

"Утро": влажность воздуха составит 88% в Москве 7 ноября

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В четверг, 7 ноября, температура днем в Москве составит 6 градусов, вечером – 3 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, а влажность воздуха достигнет 88%.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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