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"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

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Утром во вторник, 13 июня, загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Тяжелая ситуация сложилась на Киевском путепроводе. Проблемным стал участок от Шмитовского проезда до Бережковской набережной и обратно.

Со скоростью 15 километров в час водители будут ехать на внешней стороне Садовой-Самотечной улице. Затор длиной два километра растянулся от Большой Спасской до Красноаролетарской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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