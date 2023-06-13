"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность московских дорог в 4 балла

Утром во вторник, 13 июня, загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Тяжелая ситуация сложилась на Киевском путепроводе. Проблемным стал участок от Шмитовского проезда до Бережковской набережной и обратно.

Со скоростью 15 километров в час водители будут ехать на внешней стороне Садовой-Самотечной улице. Затор длиной два километра растянулся от Большой Спасской до Красноаролетарской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.