"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла утром 17 марта. Движение на 33-м километре МКАД затруднено в обоих направлениях. Но основной затор водители встретят, двигаясь по внутренней стороне от Липецкой улицы до улицы Павла Фитина. Причина – дорожные работы, из-за которыхдве полосы перекрыты, а на участке действует ограничение скорости до 40 километров в час.

Сразу в двух местах тормозят водители на Люблинской улице. Сложно проехать от Краснодарской до Тихой улицы, а также от улицы Шкулева до Остаповского проезда. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.