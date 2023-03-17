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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла утром 17 марта. Движение на 33-м километре МКАД затруднено в обоих направлениях. Но основной затор водители встретят, двигаясь по внутренней стороне от Липецкой улицы до улицы Павла Фитина. Причина – дорожные работы, из-за которыхдве полосы перекрыты, а на участке действует ограничение скорости до 40 километров в час.

Сразу в двух местах тормозят водители на Люблинской улице. Сложно проехать от Краснодарской до Тихой улицы, а также от улицы Шкулева до Остаповского проезда. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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