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16 марта, 19:30

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Собянин рассказал о создании пляжного комплекса в Нагатинской пойме

Собянин рассказал о создании пляжного комплекса в Нагатинской пойме

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В Москве уже этим летом рядом с "Островом мечты" появится настоящий городской курорт. Там начнет работу пляжный комплекс с крупнейшим в стране открытым бассейном с подогревом воды. Это только часть проекта по благоустройству Нагатинской поймы, рассказал Сергей Собянин.

Всего в составе нового пляжного комплекса будут работать пять бассейнов, оборудованные системой подогрева. Среди них есть и для детей – сухой и с водными горками. А еще там для удобства гостей будут раздевалки, душ, пляжные лежаки, а также кафе и рестораны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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