Новогодние инсталляции будут украшать улицы Москвы до апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новогодние инсталляции будут украшать столичные улицы до апреля. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Москвичи привыкли к тому, что, по сути дела, в течение всего зимнего периода работают инсталляции, работает архитектурно-художественная подсветка, и мы ее, как правило, всегда держим до 8 Марта. А в этом году Сергей Семенович принял решение это держать все до апреля месяца", – отметил он.

По словам заммэра, город берет необходимые расходы на себя.

Бирюков добавил, что в темное время суток с подобной подсветкой комфортно гулять не только по городским улицам, но по паркам и скверам. До апреля новогодние инсталляции будут сохранены, затем их начнут активно разбирать и ставить на склады.

Ранее сообщалось, что арт-инсталляция появилась на станции "Рижская" Большой кольцевой линии столичного метро. Цифровой проект "Интернет на БКЛ летает" запустила экосистема МТС вместе с Московским метрополитеном.

Она представляет собой мультимедийный объект размером 4х2,5 метра на изогнутом LED-экране в виде летящего ковра-самолета, созданного с использованием технологий нейросетей и генеративной графики. Он символизирует скорости интернета в метро.

Изначально планировалось, что арт-инсталляция будет убрана 13 марта, однако позже сообщили, что ее демонтировать не будут. Динамическая инсталляция на станции "Рижская" стала очень популярной. За две недели с момента открытия БКЛ арт-объект уже увидели более 122 тысяч пассажиров.



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