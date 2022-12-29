Светящиеся арки поставили в центре столицы в преддверии Нового года

Светящиеся узорные арки, ставшие уже визитной карточкой новогодней Москвы, заняли свои места. Огромные инсталляции каждый год устанавливают на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях. В этих конструкциях установлено более полумиллиона светодиодов.

Все эти световые декорации напоминают фасады главных столичных театров. Например, самая большая арка на Тверской площади высотой 62 метра и длиной 20 метров символизирует театр "Эрмитаж" с его узнаваемыми колоннами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.