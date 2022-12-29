Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Город

Светящиеся арки поставили в центре столицы в преддверии Нового года

Светящиеся арки поставили в центре столицы в преддверии Нового года

"Куда заведет этот город": памятники города

Плотный поток автомобилей образовался на Варшавском шоссе

Сотни мероприятий пройдут в столичных библиотеках в новогодние каникулы

Очевидцы показали кадры с двумя бобрами в парке "Яуза"

"Мой район": дети-волонтеры. Можайский район

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на юго-западе города

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников

Новости часа: городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники

В ЦОДД рассказали, когда уменьшится загруженность столичных дорог

Светящиеся узорные арки, ставшие уже визитной карточкой новогодней Москвы, заняли свои места. Огромные инсталляции каждый год устанавливают на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях. В этих конструкциях установлено более полумиллиона светодиодов.

Все эти световые декорации напоминают фасады главных столичных театров. Например, самая большая арка на Тверской площади высотой 62 метра и длиной 20 метров символизирует театр "Эрмитаж" с его узнаваемыми колоннами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика