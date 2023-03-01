Арт-инсталляция появилась в столичном метро

Фото: пресс-служба МТС

Арт-инсталляция появилась на Большой кольцевой линии столичного метро. Цифровой проект "Интернет на БКЛ летает" запустила экосистема МТС вместе с Московским метрополитеном, сообщает пресс-служба компании.

Увидеть инсталляцию можно до 13 марта на станции "Рижская" БКЛ. Она представляет собой мультимедийный объект размером 4х2,5 метра на изогнутом LED-экране в виде летящего ковра-самолета, созданного с использованием технологий нейросетей и генеративной графики. Он символизирует скорости интернета в метро.



"В контент интегрированы стилизованные образы развлекательных сервисов экосистемы МТС: онлайн-кинотеатра KION, книжного сервиса "Строки" и музыкального сервиса МТС Music. За счет направленного вперед движения камеры у зрителей создается ощущение стремительного полета по нитям ковра-самолета в сменяющихся образах музыкального, книжного и видеосервисов компании", – говорится в сообщении.

Ролик демонстрирует возможности высоких скоростей в метро, благодаря которым пассажиры могут продолжать пользоваться привычным контентом даже в подземке. По данным пресс-службы, мобильная сеть LTE МТС обеспечивает интернет на скорости до 250 Мб/с на всех станциях, пересадках и перегонах метро, включая новые станции БКЛ.

В рамках кампании по продвижению скорости интернета в метро МТС предоставляет промокод для бесплатного доступа к книжному сервису "Строки" и онлайн-кинотеатру KION. Промокод и QR-коды для скачивания сервисов можно также найти в видео, которое крутится на мультимедийных экранах в вагонах метро на БКЛ.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В эксплуатацию введены девять последних станций кольца: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Строительство БКЛ – это крупнейший на территории РФ и один из крупнейших в мире проектов метростроения за последние десятилетия. БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 километров. – Прим. ред.), обогнав прежнего лидера среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 километров. – Прим. ред.).

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