"Утро": среднее атмосферное давление ожидается в Москве 8 июля

Атмосферное давление в Москве установится в пятницу, 8 июля, на отметке 749 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 26 градусов. Вечером температура составит 22 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.