"Утро": среднее атмосферное давление ожидается в Москве 7 июля

Атмосферное давление в Москве установится в четверг, 7 июля, на отметке 746 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 35%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 30 градусов. Вечером температура составит 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.