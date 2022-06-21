Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам утвердить покупку компании Илоном Маском

19:55
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Совет директоров Twitter признал целесообразной продажу компании американскому бизнесмену Илону Маску, единогласно рекомендовав акционерам утвердить сделку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение совета директоров.
"Совет директоров Twitter единогласно рекомендует вам голосовать за соглашение о покупке", – говорится в документе.
Там отмечается, что по результатам тщательного анализа сделка была единогласно одобрена и признана отвечающей интересам компании и акционеров. Последним также рекомендовали принять условия соглашения и содействовать скорейшему завершению сделки.
В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.
Глава совета директоров компании Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров Twitter. Сам Маск заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети, однако позднее сообщил о приостановке сделки.
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