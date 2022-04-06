"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 6 апреля

Атмосферное давление в Москве установится в среду, 6 марта, на отметке 737 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается +5 градусов, вечером температура составит +2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.