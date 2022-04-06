"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 6 апреля

В среду, 6 апреля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 737 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается +5 градусов, вечером температура составит +2 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.