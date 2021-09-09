"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 1 балл. В эти минуты на внутренней стороне МКАД, на участке от Ярославского до Осташковского шоссе, водителям придется постоять в 4-километровом заторе.

На шоссе Энтузиастов от проспекта Буденного до улицы Авиамоторной можно потерять 5–7 минут. Там ведутся дорожные работы, которые сильно влияют на скорость потока.

На Волгоградском проспекте слегка затруднено движение от Волжского бульвара до Люблинской улицы. Машины едут со скоростью, которая не превышает 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.