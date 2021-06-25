"Утро": температура воздуха в Москве может подняться до +37 градусов

В пятницу, 25 июня, максимальная температура воздуха в Москве составит 35–37 градусов тепла, в Подмосковье – 32–37 градусов.

Относительная влажность воздуха, по прогнозам синоптиков, составит около 35%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.