Почему инсульт молодеет? О чем говорит рабочее давление? Помогают ли капельницы в профилактике инсульта?

Какие существуют предвестники инсульта? Связана ли мигрень с повышенным риском инсульта? И как посещение бани влияет на риск инсульта?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила заведующая отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Наталия Глотова.