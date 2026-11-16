Атмосферное давление в Москве резко снизится 18 ноября и составит 730 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В середине недели в столичном регионе ожидаются дожди с мокрым снегом. В ночь на 18-е число в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. При этом всю неделю температура воздуха в столице будет выше климатической нормы.

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