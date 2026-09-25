"Миллион вопросов": инфекционист рассказал, как защитить детей от вирусов

Как защитить детей от сезонных инфекций и не подхватить что-нибудь более экзотическое вроде кори, коклюша или микоплазмы? Какие вирусы сейчас доминируют у детей? Насколько эффективны местные средства, такие как назальные мази и спреи с морской водой, для предотвращения заражения в детском саду или в школе?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил главный детский инфекционист Москвы Алексей Ртищев.