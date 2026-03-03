Форма поиска по сайту

03 марта, 18:00

Общество

"Миллион вопросов": эндокринолог рассказала, как гормоны влияют на вес и здоровье

"Миллион вопросов": эндокринолог рассказала, как гормоны влияют на вес и здоровье

Курс интенсивов "Цифровая мастерская" пройдет для участников "Московского долголетия"

"Деньги 24": цветы в России подорожали почти вдвое за 5 лет

"Специальный репортаж": выжить в декрете

В России разработали кодекс, который устанавливает стандарты работы рехабов

Интенсивное таяние снега в Москве начнется во второй декаде марта

Московские врачи выполняют десятки тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 4 марта

Ученики 9-х классов в РФ будут сдавать устный экзамен по истории в следующем учебном году

Еще 3 дня потепления обещают синоптики на этой неделе в Москве

Как гормональный фон управляет настроением и почему при стрессе начинает расти вес? Какие сигналы организма говорят о возможном сахарном диабете и как часто после 35 лет нужно проверять гормоны? Правда ли, что лишние 10 килограмм мешают зачатию, и можно ли разогнать метаболизм во взрослом возрасте?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Мария Матвеева.

Александра Бриль

