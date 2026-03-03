"Миллион вопросов": эндокринолог рассказала, как гормоны влияют на вес и здоровье

Как гормональный фон управляет настроением и почему при стрессе начинает расти вес? Какие сигналы организма говорят о возможном сахарном диабете и как часто после 35 лет нужно проверять гормоны? Правда ли, что лишние 10 килограмм мешают зачатию, и можно ли разогнать метаболизм во взрослом возрасте?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Мария Матвеева.