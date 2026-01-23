"Миллион вопросов": дезинфектор рассказал, как избавиться от насекомых и грызунов в доме

Какие насекомые могут появиться в квартирах даже зимой и правда ли, что холод убивает тараканов? Как эффективно бороться с крысами в подземном паркинге и мышами, проникающими из подъезда? Какие средства действительно помогают от клопов и микроскопических муравьев, и как избавиться от чешуйниц?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил медицинский дезинфектор, химик-технолог РХТУ Антон Чеботарев.