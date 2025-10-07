Форма поиска по сайту

07 октября, 20:00

Общество

"Миллион вопросов": врач рассказал, как выбирать безопасные товары

"Миллион вопросов": врач рассказал, как выбирать безопасные товары

Как выбрать безопасные товары? Может ли яркая детская игрушка нести вред иммунитету? Чем мы на самом деле дышим, используя освежитель воздуха? Как бутылка воды, оставленная в машине на солнце, превращается в источник опасных химикатов? Какие химические соединения могут мигрировать из упаковки в еду и как они вредят организму?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил врач, доктор медицинских наук, эксперт по безопасности продуктов Дмитрий Еделев.

Программа: Миллион вопросов
обществовидеоДмитрий Найда

