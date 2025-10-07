Плотный утренний туман опустится на Москву 8 октября

В Москве и Подмосковье сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за плотного утреннего тумана. Скопление мельчайших частиц воды в воздухе продолжится и утром 8 октября.

Надолго ли туманы пришли в столицу? Установившаяся теплая погода в городе совсем не похожа на октябрьскую, неужели, времена года выходят за рамки календаря?

Может тогда и зима придет в столицу с опозданием?

