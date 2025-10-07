Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 октября, 14:30

Общество

Плотный утренний туман опустится на Москву 8 октября

Плотный утренний туман опустится на Москву 8 октября

Семью из Москвы могут выселить из квартиры из-за подделанных прошлым хозяином документов

"Атмосфера": 13 градусов ожидается в Москве вечером 7 октября

"Доктор 24": врач рассказал, у кого ИИ может вызвать нейропсихоз

Отбор добровольцев для испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы начался в Москве

Заболеваемость вирусами в России снизилась на 10%

Утренний туман снизил видимость в Москве до 200 метров

Стартовал прием заявок на участие в первой Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Россиянам рассказали, когда использование соцсетей на работе может привести к увольнению

"Утро": москвичам рассказали о погоде 7 октября

В Москве и Подмосковье сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за плотного утреннего тумана. Скопление мельчайших частиц воды в воздухе продолжится и утром 8 октября.

Надолго ли туманы пришли в столицу? Установившаяся теплая погода в городе совсем не похожа на октябрьскую, неужели, времена года выходят за рамки календаря?
Может тогда и зима придет в столицу с опозданием?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

