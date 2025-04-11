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11 апреля, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": ветеринар рассказал, чем нельзя кормить домашних животных

"Миллион вопросов": ветеринар рассказал, чем нельзя кормить домашних животных

Выбор кормов для домашних животных обсудят в программе "Миллион вопросов"

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Как понять, правильно ли вы кормите своего питомца? Чем отличается питание молодой кошки от возрастной собаки? Какие лакомства с человеческого стола могут быть опасны для животных? И правда ли, что собака ест странные вещи, если ей не хватает витаминов?

С приходом весны появляются и новые заботы: как уберечь питомца от выпадения из окна, чем подкормить его в сезон линьки и как реагировать, если животное перестало есть любимый корм?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил ветеринарный врач, специалист по питанию животных Дмитрий Русаков.

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