"Миллион вопросов": ветеринар рассказал, чем нельзя кормить домашних животных

Как понять, правильно ли вы кормите своего питомца? Чем отличается питание молодой кошки от возрастной собаки? Какие лакомства с человеческого стола могут быть опасны для животных? И правда ли, что собака ест странные вещи, если ей не хватает витаминов?

С приходом весны появляются и новые заботы: как уберечь питомца от выпадения из окна, чем подкормить его в сезон линьки и как реагировать, если животное перестало есть любимый корм?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил ветеринарный врач, специалист по питанию животных Дмитрий Русаков.