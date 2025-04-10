"Мой район. Новости": в Вешняках ветеринары спасают животных от опасных находок

В ветеринарной клинике района Вешняки провели профилактический осмотр домашнего кота Мурзика. Хозяева решили проверить здоровье перед поездкой на дачу. Осмотр показал – с питомцем все в порядке, нужно только обновить прививки.

Врачи предупреждают: кошки и собаки часто глотают опасные предметы – нитки, детали игрушек, даже косточки. Только за месяц ветеринарам пришлось провести семь эндоскопических операций. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно следить за питомцем дома и использовать поводок на прогулке.

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