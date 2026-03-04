"Вопрос спорный": стоит ли уходить с концерта, если он не нравится

Выступление певицы Славы в Пензе обернулось скандалом. Зрители обвинили артистку в том, что она вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения и пела под фонограмму.

Кто виноват в подобных ситуациях, артист, не справившийся с эмоциями, или зритель, спровоцировавший конфликт? Стоит ли уходить с концерта, если происходящее на сцене разочаровывает? И можно ли требовать компенсацию за испорченный вечер?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.