04 марта, 16:00

"Вопрос спорный": стоит ли уходить с концерта, если он не нравится

"Качество жизни": врач рассказала, как поддерживать давление в норме

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за риска налипания мокрого снега

Собянин сообщил о скором открытии здания школы № 1619 после реконструкции

В РФ за оскорбления в интернете можно получить штраф до 700 тыс рублей

"Специальный репортаж": диета на фрешах

Список запрещенных для женщин профессий в России может уменьшиться к 2027 году

Жители Люберец пожаловались на затопление квартир из-за тающих сугробов

В России возможна новая волна гриппа и ОРВИ

Сугробы в Москве вырастут на 3 сантиметра за 4 марта

Выступление певицы Славы в Пензе обернулось скандалом. Зрители обвинили артистку в том, что она вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения и пела под фонограмму.

Кто виноват в подобных ситуациях, артист, не справившийся с эмоциями, или зритель, спровоцировавший конфликт? Стоит ли уходить с концерта, если происходящее на сцене разочаровывает? И можно ли требовать компенсацию за испорченный вечер?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
Программа: Вопрос спорный

