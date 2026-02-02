"Вопрос спорный": действительно ли полезны продукты для ЗОЖ

Продукты питания для любителей здорового образа жизни, такие как гранола, фитнес-батончики и обезжиренные товары, могут содержать скрытые сахара, сиропы и жиры. Продажи протеиновых добавок выросли на треть, а более 40% россиян готовы переплачивать за продукты с маркировками "эко", "био" и "фитнес".

Насколько действительно полезны такие продукты или это маркетинговая уловка? Стоит ли верить обещаниям на упаковке и как отличить здоровый рацион от коммерческого мифа? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.