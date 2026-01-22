Форма поиска по сайту

22 января, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": москвичам рассказали, можно ли хранить личные вещи в подъезде

Жильцы московской многоэтажки вынуждены ежедневно пробираться через горы личных вещей соседа, захламившего общие коридоры и лестницы. Эта ситуация стала причиной острого конфликта в доме.

Что делать с теми, кто превращает общее пространство в склад? Имеют ли жильцы право хранить коляски, велосипеды или старые вещи в подъезде? Как найти компромисс между удобством одних и безопасностью и комфортом других?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидеоЛеонид Закошанский

