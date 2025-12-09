"Вопрос спорный": можно ли использовать детей в создании контента для соцсетей

Правоохранительные органы ищут блогера из Саратова, которая придумала смертельно опасную игру: положила своего ребенка в вакуумный пакет и откачивала воздух пылесосом. Потом она утверждала, что сделала это ради веселья, а мальчика опасности не подвергала.

Можно ли использовать детей в создании контента? Где грань между веселой игрой и опасным для жизни действием? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.