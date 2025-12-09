Форма поиска по сайту

Новости

09 декабря, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": можно ли использовать детей в создании контента для соцсетей

До 3 сантиметров снега может выпасть в Москве

"Новости дня": Минздрав одобрил применение вакцины от меланомы в 2026 году

Московские 11-классники начали сдавать тренировочные работы в форме ЕГЭ

Снегопад накроет Москву вечером 9 декабря

Путин наградил медалями "Золотая звезда" военных за подвиги в зоне СВО

Главный почтовый ящик для писем Деду Морозу открылся в Москве

Владимир Путин вручил государственные награды военным СВО в Кремле

Температура в Москве не достигла климатической нормы

Снег придет в Москву вечером 9 декабря

Правоохранительные органы ищут блогера из Саратова, которая придумала смертельно опасную игру: положила своего ребенка в вакуумный пакет и откачивала воздух пылесосом. Потом она утверждала, что сделала это ради веселья, а мальчика опасности не подвергала.

Можно ли использовать детей в создании контента? Где грань между веселой игрой и опасным для жизни действием? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоИрина Слуцкая

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

