"Вопрос спорный": стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве

Эксперты прогнозируют, что в следующем году квартиры в Москве могут вырасти в цене до 20%. Рост цен связывают с изменениями в семейной ипотеке и последствиями "дела Долиной" (певицы Ларисы Долиной), которое изменило отношение покупателей к вторичному рынку из-за риска потерять жилье по суду.

Что будет с рынком недвижимости и ипотекой? Стоит ли покупать квартиру сейчас или лучше подождать до следующего года? И как защититься от недобросовестных продавцов?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.