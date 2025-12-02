Форма поиска по сайту

02 декабря, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве

"Деньги 24": работодатели в России начали предлагать бонусы сотрудникам при найме

Дети участников спецоперации побывали на экскурсии в аэропорту Внуково

Сергей Собянин вручил московским семьям государственные награды "Родительская слава"

"Техно": почему нельзя сидеть в телефоне на работе

Москвичам рассказали, будет ли снег в городе на этой неделе

"Доктор 24": врач рассказал о скрытных болезнях

"Деньги 24": стало известно, куда вкладывают деньги российские студенты

"Деньги 24": число застрахованных по ДМС россиян увеличилось почти на 22%

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 3 декабря

Эксперты прогнозируют, что в следующем году квартиры в Москве могут вырасти в цене до 20%. Рост цен связывают с изменениями в семейной ипотеке и последствиями "дела Долиной" (певицы Ларисы Долиной), которое изменило отношение покупателей к вторичному рынку из-за риска потерять жилье по суду.

Что будет с рынком недвижимости и ипотекой? Стоит ли покупать квартиру сейчас или лучше подождать до следующего года? И как защититься от недобросовестных продавцов?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

