01 декабря, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": стоимость корпоративов в России выросла на треть

Видимость ухудшится из-за тумана в Москве до вечера 2 декабря

Первая HR-конференция правительства Москвы собрала 600 участников

Телеканал Москва 24 предложил вспомнить начало зимы в столице в 2024 году

Устойчивые морозы ожидаются в Москве ближе к Новому году

Зима придет в Москву перед Новым годом

Подмосковные дачники устроили конфликт из-за выборов председателя

Умеренные морозы ожидаются в Москве во второй половине декабря

"Доктор 24": врач рассказала о пользе и вреде кофе

"Деньги 24": у россиян остался последний день для оплаты имущественных налогов

В первые дни зимы россияне начинают планировать праздничные корпоративы. Однако их стоимость выросла на треть. Средний ценник за дружеские посиделки с коллегами начинается от полумиллиона рублей.

Многие руководители все чаще отказываются от ненужных, по их мнению, трат. При этом 93 % опрошенных россиян планирует прийти на корпоратив, если он состоится.

Нужны ли корпоративы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
