"Вопрос спорный": стоимость корпоративов в России выросла на треть

В первые дни зимы россияне начинают планировать праздничные корпоративы. Однако их стоимость выросла на треть. Средний ценник за дружеские посиделки с коллегами начинается от полумиллиона рублей.

Многие руководители все чаще отказываются от ненужных, по их мнению, трат. При этом 93 % опрошенных россиян планирует прийти на корпоратив, если он состоится.

Нужны ли корпоративы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.