"Вопрос спорный": в Госдуме предложили расторгать браки только через процедуру медиации

В Госдуме предложили расторгать браки только через процедуру медиации. С инициативой ранее выступал и министр юстиции Константин Чуйченко. По мнению депутата Татьяны Буцкой, в первую очередь обязательно надо мирить супругов, у которых есть дети.

Как к инициативе отнесутся те, кто настолько несчастлив в браке, что в разводе видит единственный выход? Должно ли общество вмешиваться в личную жизнь? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.