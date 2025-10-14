Форма поиска по сайту

14 октября, 19:00

Политика

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили расторгать браки только через процедуру медиации

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили расторгать браки только через процедуру медиации

Новости мира: водитель заживо сгорел в электромобиле Xiaomi в Китае

Гид рассказала об остановке в Шарм-эш-Шейхе при ограничениях из-за "саммита мира"

Новости мира: всеобщая забастовка прошла в Бельгии

Туристам в Шарм-эш-Шейхе временно ограничили экскурсии из-за "саммита мира"

Самозапрет на автоматическое списание с банковских карт могут ввести в России

Новости мира: массовые беспорядки произошли в испанском городе Витория-Гастейс

В Египте начался "саммит мира" по случаю прекращения огня в Газе

Новости мира: причиной столкновения поездов в Словакии названа невнимательность машиниста

Новости мира: вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа

В Госдуме предложили расторгать браки только через процедуру медиации. С инициативой ранее выступал и министр юстиции Константин Чуйченко. По мнению депутата Татьяны Буцкой, в первую очередь обязательно надо мирить супругов, у которых есть дети.

Как к инициативе отнесутся те, кто настолько несчастлив в браке, что в разводе видит единственный выход? Должно ли общество вмешиваться в личную жизнь? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
политикаобществовидеоЛеонид Закошанский

