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Новости

23 апреля, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": позднее материнство

"Вопрос спорный": позднее материнство

"Атмосфера": 20 градусов тепла ожидается в Москве вечером 23 апреля

"Доктор 24": диетолог рассказала о пользе семечек

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"Проверка": стейк из красной рыбы

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 29% 23 апреля

Что важнее: карьера или материнство? К чему приведут решения молодых карьеристок?

Свои позиции по этим вопросам выскажут гинеколог-репродуктолог Гюнай Салаева, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян, общественный деятель и многодетная мать Валентина Красникова, депутат ГД и олимпийская чемпионка Светлана Журова, а также первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Подробнее – в программе "Вопрос спорный".

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