"Вопрос спорный": позднее материнство

Что важнее: карьера или материнство? К чему приведут решения молодых карьеристок?

Свои позиции по этим вопросам выскажут гинеколог-репродуктолог Гюнай Салаева, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян, общественный деятель и многодетная мать Валентина Красникова, депутат ГД и олимпийская чемпионка Светлана Журова, а также первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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