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03 августа, 06:45

Спорт

"Физкультура": большой теннис

"Физкультура": большой теннис

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Ведущий новостей Роман Карлов и ведущая интервью Рената Пиотровски отправятся туда, где учат подавать по-настоящему и где тренируются главные надежды московского и всероссийского тенниса – в Московскую теннисную академию.

Наши ведущие познакомятся с главными теннисными терминами, попробуют отбить подачу робота. В конце они сыграют вдвонм против юной чемпионки Маши Макаровой. Также зрителям покажут, как тренируются паралимпийцы, и расскажут, куда отвести ребенка, если вы мечтаете однажды увидеть его с кубком Большого шлема в руках.

Подробнее – в программе "Физкультура".

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