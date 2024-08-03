"Физкультура": большой теннис

Ведущий новостей Роман Карлов и ведущая интервью Рената Пиотровски отправятся туда, где учат подавать по-настоящему и где тренируются главные надежды московского и всероссийского тенниса – в Московскую теннисную академию.

Наши ведущие познакомятся с главными теннисными терминами, попробуют отбить подачу робота. В конце они сыграют вдвонм против юной чемпионки Маши Макаровой. Также зрителям покажут, как тренируются паралимпийцы, и расскажут, куда отвести ребенка, если вы мечтаете однажды увидеть его с кубком Большого шлема в руках.

Подробнее – в программе "Физкультура".

