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01 августа, 13:45

Спорт

На ОИ в Париже устроили заплыв триатлонистов в Сене

На ОИ в Париже устроили заплыв триатлонистов в Сене

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Соревнования по триатлону на ОИ в Париже перенесли из-за качества воды в Сене

На Олимпиаде в Париже устроили заплыв триатлонистов в местной реке, несмотря на все предупреждения о загрязненности и опасности воды. Дело в том, что купаться там запретили еще сто лет назад.

Известно, что спортсменов тошнило во время и после соревнований. Публично о недомогании заявила триатлонистка Екатерина Шабалина, которая выступала за Казахстан, а также канадский спортсмен Тайлер Миславчук.

Почему спортсмены согласились на заплыв в Сене? Что еще происходит на Олимпийских играх? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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