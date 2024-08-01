На ОИ в Париже устроили заплыв триатлонистов в Сене

На Олимпиаде в Париже устроили заплыв триатлонистов в местной реке, несмотря на все предупреждения о загрязненности и опасности воды. Дело в том, что купаться там запретили еще сто лет назад.

Известно, что спортсменов тошнило во время и после соревнований. Публично о недомогании заявила триатлонистка Екатерина Шабалина, которая выступала за Казахстан, а также канадский спортсмен Тайлер Миславчук.

Почему спортсмены согласились на заплыв в Сене? Что еще происходит на Олимпийских играх? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.