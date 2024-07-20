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20 июля, 06:45

Город

"Физкультура": день в конно-спортивном комплексе "Битца"

"Физкультура": день в конно-спортивном комплексе "Битца"

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Ведущие новостей Стас Кулик и Евгения Мирошкина приняли участие в спецпроекте "Физкультура". Они проведут день с сотрудниками и лошадями Московского конно-спортивного клуба "Битца".

Ведущие и зрители узнают, как ухаживать за лошадьми, кому особенно полезен конный спорт и как лошади помогают в реабилитации людей с ограниченными возможностями. Они также узнают, чего на самом деле боятся лошади и почему быть наездником – это быть сначала психологом, а не спортсменом.

Подробнее – в программе "Физкультура".

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