20 июля, 06:45Город
"Физкультура": день в конно-спортивном комплексе "Битца"
Ведущие новостей Стас Кулик и Евгения Мирошкина приняли участие в спецпроекте "Физкультура". Они проведут день с сотрудниками и лошадями Московского конно-спортивного клуба "Битца".
Ведущие и зрители узнают, как ухаживать за лошадьми, кому особенно полезен конный спорт и как лошади помогают в реабилитации людей с ограниченными возможностями. Они также узнают, чего на самом деле боятся лошади и почему быть наездником – это быть сначала психологом, а не спортсменом.
Подробнее – в программе "Физкультура".