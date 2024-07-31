Ольга Зайцева пригласила москвичей на бесплатные тренировки по ушу

Фото: Иван Кириенко

Столичный проект "Мой спортивный район" запустил новые занятия – теперь москвичи могут посетить тренировки по ушу. Об этом рассказала на встрече с жителями района Северное Тушино двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

"Этим летом москвичи могут легко выбрать спортивные занятия по своему вкусу и найти площадку рядом с домом. Стоит отметить, что программа тренировок постоянно расширяется: в расписании появились классы на роликах, а теперь проходят и тренировки по ушу. Это значит, что у москвичей появилась возможность познакомиться с этим древним единоборством", – сказала Зайцева.

Она отметила, что ушу подходит и молодым людям, и представителям старшего поколения.

"Тренировки по ушу помогают развить координацию и ловкость, выносливость и гибкость. Свою лепту вносит и дыхательная гимнастика, благодаря которой можно улучшить кровообращение и обмен веществ, укрепить сердечно-сосудистую и дыхательные системы", – добавила спортсменка.

Тренировки по ушу проходят в Таганском детском парке, саду "Эрмитаж", "Музеоне", Перовском парке, парке Олимпийской деревни, ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, музее-заповеднике "Коломенское", Бутовском парке и парке "Зюзино". Для всех локаций действует единое расписание: начало занятий продолжительностью один час в среду – в 19:00 и в воскресенье – в 11:00. Регистрация открыта на сайте "Мой спортивный район".

Между тем горожан пригласили бесплатно позаниматься спортом в парках, на стадионах, фестивальных площадках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!", спортивных площадках и в зонах воркаута. Для них доступны занятия по более чем 70 видам спорта и двигательной активности.

