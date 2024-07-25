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25 июля, 12:45

В мире

Новости мира: спортсмены пожаловались на организацию Олимпиады в Париже

Новости мира: спортсмены пожаловались на организацию Олимпиады в Париже

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Спортсмены, прибывающие в Париж, рассказали об Олимпийской деревне. Многие обратили внимание на невкусную еду и картонные кровати – эти лежаки уже прозвали "ящиками Макрона" (президент Франции Эммануэль Макрон. – Прим. ред.). Известно, что кровати ломаются во время сна.

Еще один скандал в Париже произошел с командой Австралии. Спортсменов ограбили, разбив окно их фургона. Позже они смогли найти некоторые вещи: они были разбросаны по местному парку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал США создать на Ближнем Востоке аналог НАТО для противодействия так называемой "иранской угрозе". Об этом он заявил в своем обращении к американскому конгрессу. Выступление Нетаньяху сопровождалось массовыми протестами пропалестинских демонстрантов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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