23 ноября, 21:30Безопасность
"Московский патруль": мошенники стали обманывать покупателей игровых консолей
МВД России предупредило о новой схеме обмана граждан. Мошенники выставляют на продажу игровые консоли по выгодным ценам и обещают быструю доставку. После оплаты они перестают выходить на связь или присылают человеку другой товар.
В ведомстве призвали не переводить предоплату незнакомцам, а также проверять упаковку товара и содержимое посылки до подтверждения ее получения.
Подробнее – в программе "Московский патруль".