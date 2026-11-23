МВД России предупредило о новой схеме обмана граждан. Мошенники выставляют на продажу игровые консоли по выгодным ценам и обещают быструю доставку. После оплаты они перестают выходить на связь или присылают человеку другой товар.

В ведомстве призвали не переводить предоплату незнакомцам, а также проверять упаковку товара и содержимое посылки до подтверждения ее получения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".