Мошенники распространяют в соцсетях рекламу приложения для редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта. Оно якобы легко позволяет обработать фото.

При этом после его установки и перезапуска устройства мошенники получают удаленный доступ к нему. Это позволяет входить в личные кабинеты на "Госуслугах" и в банковские приложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.