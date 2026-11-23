23 ноября, 12:45Безопасность
Мошенники стали распространять рекламу приложения для редактирования фото с помощью ИИ
Мошенники распространяют в соцсетях рекламу приложения для редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта. Оно якобы легко позволяет обработать фото.
При этом после его установки и перезапуска устройства мошенники получают удаленный доступ к нему. Это позволяет входить в личные кабинеты на "Госуслугах" и в банковские приложения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.