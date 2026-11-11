"Московский патруль": стажер столичного ПВЗ похитил 9 смартфонов на 1 млн рублей

В Москве задержали 19-летнего стажера пункта выдачи заказов, которого подозревают в подмене дорогих смартфонов. По данным полиции, молодой человек заказывал телефоны, заменял их муляжами, оформлял возврат, а оригинальные устройства забирал себе. Всего он заказал таким образом 9 смартфонов, которые впоследствии продал, а вырученные деньги потратил.

Когда владельцу ПВЗ поступили претензии от поставщиков на сумму около 1 миллиона рублей, он обратился в полицию. Подробнее – в программе "Московский патруль".