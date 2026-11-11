Мужчина ранил пассажира канцелярским ножом на станции столичного метро

На станции столичного метро "Электрозаводская" мужчина избил пассажира, а затем ранил его канцелярским ножом. Задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

Еще одна потасовка произошла в вагоне поезда между станциями "Проспект Мира" и "Сухаревская". По предварительным данным, двое мужчин начали спорить, после чего один из них нанес другому несколько ударов. Потерпевшего госпитализировали с переломом нижней челюсти.

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