"Московский патруль": житель Балашихи облил бывшую жену кипятком

В Балашихе мужчину отправили в СИЗО после того, как он облил бывшую супругу кипятком. По словам пострадавшей, из-за сильных ожогов поражено около 30% ее тела. Женщина рассказала, что конфликты с бывшим мужем и раньше сопровождались рукоприкладством, однако добиться возбуждения уголовного дела удалось только после того, как она попала в ожоговый центр.

На допросе мужчина не признал вину, а в суде назвал ожоги бывшей жены "подарком на день рождения". Подробнее – в программе "Московский патруль".