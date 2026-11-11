"Московский патруль": гражданин Германии признался в убийстве столичного терапевта

В Москве задержали гражданина Германии Даниэля Кольса, которого подозревают в убийстве терапевта Марины Каган. По данным следствия, мужчина столкнул женщину с лестницы в ее доме, после чего избил и задушил. Затем он скрылся на автомобиле погибшей, однако вскоре его задержали.

На допросе мужчина признал вину и рассказал, что готовился к убийству больше недели. Известно, что Кольс несколько лет назад познакомился с медиком и дружил с ее сыном. Он проходил у женщины длительное лечение, а незадолго до преступления стал жить в ее доме.

Подробнее – в программе "Московский патруль".