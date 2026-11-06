"Московский патруль": столичный суд вынес приговор трем автоподставщикам

Басманный суд Москвы вынес приговор 16-летней девушке и ее 18-летним друзьям, которым предъявили обвинения в автомобильном мошенничестве, вымогательстве и нападении на полицейского. Инцидент произошел летом этого года, когда группа устроила шоу в центре города.



Девушка вышла на проезжую часть и бросилась под машину с криками, а затем потребовала с водителя 10 тысяч рублей. Потом подбежали двое юношей, желая якобы помочь урегулировать вопрос. Однако автомобилист вызвал на место сотрудников ДПС. Одному из них парни начали грубить, толкнули и сломали нагрудный видеорегистратор. После этого группа скрылась.

Подробнее – в программе "Московский патруль".