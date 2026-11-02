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02 ноября, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": в Москве пройдут усиленные проверки оплаты проезда в транспорте

"Московский патруль": в Москве пройдут усиленные проверки оплаты проезда в транспорте

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В Москве пройдут усиленные проверки оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Такие рейды уже принесли свои результаты: с начала года за неоплаченный проезд оштрафовали около 100 тысяч пассажиров. Это на 16% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов отметил, что такие проверки проходят регулярно.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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